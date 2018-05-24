Разработчики календаря-навигатора «Экотропа Ганзы Нового времени» станут гостями «Зеленой планеты»

13:55, 24 мая 2018, ПАИ

Гостем мастер-класса в рамках экологического слета «Зеленая планета» станут разработчики календаря-навигатора «Экотропа Ганзы Нового времени», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского городского молодежного центра.

Цель разработчиков – изготовить календарь-навигатор с описанием уникальных природных объектов Ганзейского региона с последующей его презентацией во время проведения 39 Международных Ганзейских Дней 2019 в Пскове.

Экослет пройдет с 20 по 23 июля 2018 года. Организаторами являются Псковский городской молодежный центр и Государственный комитет Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды.

К участию в экологическом слете «Зеленая планета» приглашаются молодые люди от 18 до 30 лет из Ганзейский городов, в том числе из Пскова. Условием участия является работа в качестве волонтера по экологическому направлению в своем городе: от субботников до крупных экопроектов.

Подать заявку или узнать подробности можно по телефону 56-44-44 и в группе экослета «ВКонтакте».