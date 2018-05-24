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Общество

Теплая погода сохранится 25 мая в Псковской области

25 мая на территории Псковской области ожидается переменная облачность, без осадков. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным Псковского ЦГМС - филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС», температура воздуха в регионе ночью составит от +5 до +10 градусов, днем - от +20 до +25.

Фото: ГУ МЧС России по Псковской области

Прогнозирутеся ветер восточного направления со скоростью 2-7 метров в секунду.

Атмосферное давление – высокое, радиационная, химическая и бактериологическая обстановка – в норме.

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