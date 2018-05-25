Мужчина на кухне – 2.0. № 19. Печень по-рейнски

10:42, 25 мая 2018, ПАИ

Новый герой «Мужчины на кухне» – в буквальном смысле слова большой друг ПАИ, на которого даже главный редактор при росте метр девяносто шесть смотрит снизу вверх: известный чуть ли не всему городу псковский немец Харальд Бешотен. Из предоставленных гипермаркетом «ИМПЕРИАЛ» первоклассных продуктов он весьма мастерски и вкусно приготовил на кухне кулинарной мастерской «Хлебосол» печень по-рейнски. А еще рассказал о необычных немецких блюдах, а также, кто бы мог подумать, о картежном азарте и Лас-Вегасе.

О секретном ингредиенте

– Меня зовут Харальд Бешотен, я из немецкого Нойса. Не работаю, наслаждаюсь тем, что живу, как пенсионер. А до 54 лет работал в немецкой телекоммуникационной компании. В Пскове живу с 2015 года, и считаю, что наши люди не разные, – у нас есть много общего, в том числе и в еде. Сегодня я продемонстрирую рецепт моей матери: печень по-рейнски.

Секретный ингредиент этого блюда – шнапс. Он придает ему специфический вкус. А вино будем использовать, как уксус.

Печень будет готовиться в вине, а поскольку моя печень должна быть готова к принятию этой пищи, то необходимо выпить немного вина.

О различиях в русской и немецкой кухнях

– Нет реально больших различий в немецкой и русской кухнях, только небольшие. Например, вы не едите яблоки с картофелем как единое блюдо, что мы делали на протяжении многих лет, потому что нам нравится этот сладковатый вкус. Мы очень много едим похожего. Наши регионы также схожи по продуктам. Но в России нет пива.

О вкусе сырого фарша

– В основном дома готовлю я. Если женщина не любит готовить, зачем ее заставлять? Дома также готовим красную тушеную капусту с яблоками и жареную колбасу с яблоками. И, конечно, печень по-рейнски часто. Когда картофель появился в нашем немецком регионе, то его стали сильно использовать в готовке, но не знали его наименования и называли просто «земляным яблоком», поэтому у нас очень популярно сочетание обычных яблок с «земляными».

Еще рецепт мамы – это картофель с морковкой. Варим по-деревенски: всё в общей куче в кастрюле, со специями. Доводим до такого состояния, чтобы почти разварилось, но не до пюре. Очень дешево и вкусно. А едим его, накладывая на черный зерновой хлеб.

Также мы едим мясные бутерброды – на булку намазываем сырой фарш. На одном из фестов девушка разносила эти бутерброды, моя Анна хватает его, и только попробовав, понимает, что это просто фарш… Ей было очень плохо.

О гандболе

– Я тренирую юных псковских гандболистов. Это лучший вид спорта, потому что он командный. А в команде ребята учатся не только спорту, но и жизни.

О любви

– С моей Анной мы встретились в псковском клубе «Монте Карло» четыре года назад. Я сидел за столиком напротив и вводил в телефон пароль, а Анна отдыхала с подругой. Она подумала, что я ее фотографирую, достала телефон и стала фотографировать меня. Я в тот момент не понял, почему она это делает, потому что просто вводил пароль! В итоге мы одномоментно сфотографировали друг друга. У меня на телефоне этот снимок сейчас заставка – у нас сохранились обе фотографии. Я подошел к Анне, мы познакомились, и на следующий день я пригласил ее на обед – мы обедали с часу до шести вечера! Нашли очень много знакомых, много тем и мест, где были оба. Мы встретились в нужное время и в нужном месте.

О картах и деньгах

– Я каждый месяц летаю в Германию играть в карты со своими друзьями. И раз в три года мы летаем с нашей командой играть в Лас-Вегас. Мы копим с игр в Германии деньги и на них летим в Вегас. Самый большой выигрыш – 4 тысячи евро в Германии, а в Лас-Вегасе – 2 тысячи долларов. Играем в блэк-джек и немецкую карточную игру – скат. Правила игры в скат объяснять очень сложно и долго. Мой лучший друг больше 20 лет играет с нами, но он до сих пор не знает правил до конца. Но мы любим его, потому что он всё время проигрывает.

Печень по-рейнски

Ингредиенты:

- свиная печень

- зеленые яблоки

- белый лук

- бутылка сухого красного вина

- 11-процентные сливки

- картофель

- сливочное масло

- кубик овощного бульона

- молотый мускатный орех

- соль

-черный перец

- мед

- подсолнечное масло

- мука

- шнапс

Рецепт:

Чистим картошку. Я не профессионал, поэтому мне надо на это время.

Картофель готов, надо его немножко порезать, переложить в кастрюлю для варки.

Пока готовиться картофель, беремся за яблоки. Разрезаем их.

После чего режем лук.

Печень разрезаем на маленькие кусочки.

На разогретую сковороду с маслом выгружаем печень.

На вторую сковороду в нагретое масло отправляем нарезанные яблоки и лук, добавляем в них кубик овощного бульона.

По готовности печени выгружаем ее в сковороду с овощами, добавляем столовую ложку меда. Это необходимо. А также сыпем соль и черный перец.

Когда картофель приготовился, сливаем воду и делаем пюре: добавляем сливочное масло, сливки и давим картошку.

После чего добавляем в нее чуть-чуть молотого мускатного ореха. В Германии любят добавлять мускат в картофельное пюре.

Добавляем в печень и овощи вино. Алкоголь и печень должны быть вместе.

После чего добавляем шнапс и муку, перемешиваем.

Выкладываем на пюре печень и овощи.

Как говорил мой отец, если в ресторане заказываешь грибы, ты должен заплатить прежде, чем ты их съешь. Поэтому немного волнуюсь, почему я должен есть первый.

Редакция Псковского агентства информации выражает благодарность гипермаркету «Империал» за предоставленные продукты, из которых получаются отличные блюда!