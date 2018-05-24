Изменения в Жилищный кодекс РФ обсудили на совещании с управляющими компаниями в Пскове

13:46, 24 мая 2018, ПАИ

24 мая в Пскове прошло очередное совещание с управляющими организациями города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов напомнил участникам заседания о Всероссийской акции «Международный день соседей», которая пройдет в Пскове 25-26 мая и призвал Управляющие компании города принять активное участие в организации праздничных мероприятий в своих дворах.

Одним из вопросов повестки стали последние изменения в Жилищный кодекс страны, которые 16 мая получили поддержку в Государственной Думе. Так, в соответствии с нормой, все многоквартирные дома в РФ должны будут проходить техническое обследование один раз в пять лет. Данный законопроект позволит систематизировать информацию об объектах государственного учета жилищного фонда. Благодаря этому будет сформирована единая база данных о многоквартирных домах, их актуальном состоянии и технических характеристиках. Касается это и домов, включенных в региональные программы капремонта.

Проводить обследование будут организации, которые пройдут согласование в администрации субъекта РФ, а оформляться результаты обследования будут в виде акта, который станет неотъемлемой частью технической документации на дом.

Вторым нововведением, о котором участникам совещания сообщил начальник отдела ЖКХ и МЖК УГХ Антон Ляугминас, стал законопроект, регулирующий правила перепланировок в многоквартирных домах. Юридическим основанием для согласования процедуры станет сам проект перепланировки, для составления которого могут запрашиваться старые технические паспорта на помещение у органа, осуществляющего согласование перепланировок. Распространятся данные правила и на нежилые помещения, расположенные в МКД. Государственные жилищные инспекции получат право доступа в МКД в рамках проверок по факту незаконных перепланировок, а при отказе со стороны собственников могут обратиться в суд.

Об изменениях в бланках платежных документов рассказала на совещании руководитель расчетно-кассового центра Пскова Ольга Зарипова. До директоров управляющих компаний был также доведен поадресный план работ по ремонту подземных трасс, которые выполняются ремонтными бригадами «Городских теплосетей» и «Горводоканала».