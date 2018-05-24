0
14:19
Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов #Команда2018
14:06
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
12:55
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
12:35
Для псковских школьников прозвучал последний звонок (ВИДЕО)
11:56
Мониторинг засоренности борщевиком планируется провести в этом году в Псковской области
10:36
Главный по детским перевозкам станет гостем ПАИ-live в 15:00
10:09
Стало известно, кто возглавит Псково-Печерский монастырь
Еще новости
Общество

Изменения в Жилищный кодекс РФ обсудили на совещании с управляющими компаниями в Пскове

24 мая в Пскове прошло очередное совещание с управляющими организациями города. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Председатель Общественного совета при Госкомитете Псковской области по строительству и ЖКХ, руководитель общественной организации «Все дома» Алексей Кириллов напомнил участникам заседания о Всероссийской акции «Международный день соседей», которая пройдет в Пскове 25-26 мая и призвал Управляющие компании города принять активное участие в организации праздничных мероприятий в своих дворах.

Одним из вопросов повестки стали последние изменения в Жилищный кодекс страны, которые 16 мая получили поддержку в Государственной Думе. Так, в соответствии с нормой, все многоквартирные дома в РФ должны будут проходить техническое обследование один раз в пять лет. Данный законопроект позволит систематизировать информацию об объектах государственного учета жилищного фонда. Благодаря этому будет сформирована единая база данных о многоквартирных домах, их актуальном состоянии и технических характеристиках. Касается это и домов, включенных в региональные программы капремонта.

Проводить обследование будут организации, которые пройдут согласование в администрации субъекта РФ, а оформляться результаты обследования будут в виде акта, который станет неотъемлемой частью технической документации на дом.

Вторым нововведением, о котором участникам совещания сообщил начальник отдела ЖКХ и МЖК УГХ Антон Ляугминас, стал законопроект, регулирующий правила перепланировок в многоквартирных домах. Юридическим основанием для согласования процедуры станет сам проект перепланировки, для составления которого могут запрашиваться старые технические паспорта на помещение у органа, осуществляющего согласование перепланировок. Распространятся данные правила и на нежилые помещения, расположенные в МКД. Государственные жилищные инспекции получат право доступа в МКД в рамках проверок по факту незаконных перепланировок, а при отказе со стороны собственников могут обратиться в суд.

Об изменениях в бланках платежных документов рассказала на совещании руководитель расчетно-кассового центра Пскова Ольга Зарипова. До директоров управляющих компаний был также доведен поадресный план работ по ремонту подземных трасс, которые выполняются ремонтными бригадами «Городских теплосетей» и «Горводоканала».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов #Команда2018
24 мая 2018
Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов #Команда2018
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
24 мая 2018
Соглашение и план совместных мероприятий подписали руководители Псковской и Новгородской областей
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
24 мая 2018
Псковская область и Санкт-Петербург будут укреплять двустороннее сотрудничество
Для псковских школьников прозвучал последний звонок (ВИДЕО)
24 мая 2018
Для псковских школьников прозвучал последний звонок (ВИДЕО)
Мониторинг засоренности борщевиком планируется провести в этом году в Псковской области
24 мая 2018
Мониторинг засоренности борщевиком планируется провести в этом году в Псковской области 1
Главный по детским перевозкам станет гостем ПАИ-live в 15:00
24 мая 2018
Главный по детским перевозкам станет гостем ПАИ-live в 15:00
Стало известно, кто возглавит Псково-Печерский монастырь
24 мая 2018
Стало известно, кто возглавит Псково-Печерский монастырь 2
Александр Котов выпускникам: Не тратьте время впустую
24 мая 2018
Александр Котов выпускникам: Не тратьте время впустую

Идет загрузка...