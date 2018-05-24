Денис Матвеев: Первый форум #Команды2018 объединил неравнодушных людей

15:14, 24 мая 2018, ПАИ

«Первый форум #Команды2018 объединил неравнодушных людей, которые готовы предоставить свои проекты и идеи для развития Псковской области. Отмечу, что врио губернатора Михаил Ведерников полностью открыт для того, чтобы слышать предложения жителей области. Он готов помогать с помощью региональных, федеральных экспертов воплощать эти проекты в жизнь», - сказал председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По его словам, организация форума его тоже порадовала. «Всё было сжато, что позволило сконцентрироваться на представляемых проектах. Хотелось бы, чтобы форум не был одноразовой акций, а проводился как минимум два раза в год, и на будущих встречах подводились бы итоги: какие проекты реализованы, какие проекты объединились, а какие ещё только предстоит воплотить», - подытожил Денис Матвеев.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.