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Общество

Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов #Команда2018

Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов, предлагаемых к реализации в рамках проекта #Команда2018, сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Составляйте «дорожные карты» своих идей по данной схеме, внимательно прочитав описанные пункты в документе, и присылайте готовые документы до 1 июня на почту komanda2018pskov@yandex.ru», - говорится в сообщении.

 В теме письма необходимо указать наименование проекта, фамилию, имя, отчество автора и номинацию.

«Каждая заявка будет обработана и со всеми авторами проектов пройдут встречи для уточнения и обсуждения»,  – отметили в сообщении. Методические рекомендации можно скачать здесь >>>.

Напомним, проект врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.

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