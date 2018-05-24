Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов #Команда2018

14:19, 24 мая 2018, ПАИ

Опубликованы методические рекомендации для заполнения карточки проектов, предлагаемых к реализации в рамках проекта #Команда2018, сообщается в группе в социальной сети «ВКонтакте».

«Составляйте «дорожные карты» своих идей по данной схеме, внимательно прочитав описанные пункты в документе, и присылайте готовые документы до 1 июня на почту komanda2018pskov@yandex.ru», - говорится в сообщении.

В теме письма необходимо указать наименование проекта, фамилию, имя, отчество автора и номинацию.

«Каждая заявка будет обработана и со всеми авторами проектов пройдут встречи для уточнения и обсуждения», – отметили в сообщении. Методические рекомендации можно скачать здесь >>>.

Напомним, проект врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018 призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие родного региона.