Аркадий Мурылёв: Впервые по предложениям бизнес-омбудсмена будут утверждены поручения главы региона по их исполнению

14:39, 24 мая 2018, ПАИ

23 мая состоялось очередное заседание Консультационно-экспертного Совета при Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Псковской области Аркадием Мурылевым, на котором традиционно присутствовали представители общественных организаций, органов исполнительной власти региона, представители УФНС области и прокуратуры области, общественные помощники и эксперты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе бизнес-омбудсмена.

В основные вопросы повестки были включены темы о предложениях, отраженных бизнес-омбудсменом в ежегодном докладе и поручениям главы региона Михаила Ведерникова, разработанных по их итогам, а также вопрос о снижении налоговой нагрузки для налогоплательщиков земельного налога – владельцев определенной категории земель.

Открывая заседание, Аркадий Мурылев поздравил бизнесменов и коллег с наступающим Днем предпринимателя и пожелал успешной реализации предпринимательских идей, надежных деловых партнеров и процветающего бизнеса.

В ходе рассмотрения первого вопроса повестки Аркадий Мурылев акцентировал внимание именно на той части ежегодного доклада за 2017 год, в которой содержатся предложения, внесенные с его стороны в адрес органов исполнительной власти региона и других органов власти.

«Впервые в регионе по результатам внесенных омбудсменом предложений врио губернатора области будут утверждены поручения по их исполнению», - отметил Аркадий Мурылёв.

В целях улучшения правового положения субъектов предпринимательской деятельности и условий ведения бизнеса КУГИ поручено сформировать и направить в ГАУ ПО «Агентство инвестиционного развития Псковской области» Перечень земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, потенциально пригодных для передачи инвесторам на льготных условиях.

Однако в ходе заседания также поступили предложения и замечания по данному поручению, которые будут направлены разработчикам, так как в данном случае важно непосредственно сформировать новые земельные участки для передачи инвесторам именно в зависимости от их потребностей (определенного размера), а не просто обозначить уже имеющиеся.

Вторым поручением, адресованным ГАУ ПО «АИР ПО», стало поручение провести анализ необходимости разработки нормативно-правовых актов, предоставляющих возможность воспользоваться льготными условиями ведения бизнеса, исключающими контрольно-надзорные мероприятия для инвесторов, реализующих проекты, находящиеся на сопровождении, а также внутренних документов, подтверждающих сопровождение инвестиционных проектов на сумму от 1 млн рублей.

Серия поручений дана в адрес Государственного комитета Псковской области по экономическому развитию и инвестиционной политике. Среди них - подготовить проект закона области, предусматривающий внесение изменений в Закон области «О ставках налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения» в части применения пониженных ставок для отдельных видов предпринимательской деятельности для объекта налогообложения «доходы»; подготовить проект закона области, предусматривающий внесение изменений в региональный закон «О патентной системе налогообложения» в части установления понижающего коэффициента, применяемого при расчете потенциально возможного годового дохода предпринимателя для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов Псковской области, а также в части уменьшения размера потенциального годового дохода по приоритетным видам предпринимательской деятельности; провести анализ эффективности налоговых льгот (пониженных ставок) в отношении объектов недвижимости, налоговая база которых определяется как кадастровая стоимость, используемых для размещения производств, и по результатам анализа рассмотреть возможность внесения соответствующих изменений в Закон области «О налоге на имущество организаций».

Как напомнили в пресс-службе, вопрос о необходимости разработки данных законопроектов уже неоднократно поднимался уполномоченным, однако не дал положительных результатов в прошлые годы.

В ходе заседания Совета заместитель председателя Государственного комитета по экономике Ирина Васильева подтвердила готовность к сотрудничеству по данным направлениям в текущем году.

Кроме того, в поручениях врио губернатора были учтены предложения, которые Аркадий Мурылев сформировал по результатам проведенных встреч с районными предпринимателями.

Одной из регулярно озвучиваемых жалоб была жалоба на необоснованно высокие тарифы, в связи с этим Государственному комитету Псковской области по тарифам и энергетике дано поручение провести анализ роста тарифов естественных монополий для предпринимателей и подготовить предложения по недопущению избыточного роста тарифов.

Также в этом году областная администрация и бизнес-омбудсмен планируют вернуться к обсуждению и внесению изменений в Перечень отдаленных или труднодоступных местностей на территории Псковской области, где организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники.

Кроме того, были разработаны поручения по выявлению незаконной предпринимательской деятельности в области легализации трудовых отношений, усиления информационной поддержки районных предпринимателей и в отношении порядка проведения ОРВ.

Отмечается, что все указанные поручения будут опубликованы после официального утверждения, однако уже сейчас можно судить об установлении продуктивного диалога и о том, что проблемы бизнеса в регионе стали общими, соответственно работать над их разрешением органы власти и представители бизнеса готовы сообща.