Просроченный алкоголь продавался в одном из пыталовских кафе

15:14, 24 мая 2018, ПАИ

Алкоголь с истекшим сроком годности был выявлен в одном из кафетериев в Пыталово. Его обнаружили сотрудники прокуратуры Пыталовского района совместно со специалистами территориального отдела Роспотребнадзора в ходе проверки соблюдения законодательства, регламентирующего оборот алкогольной продукции.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры, материалы проверки направлены в уполномоченный орган для привлечения виновных лиц к административной ответственности.