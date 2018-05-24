Дом культуры и Дом детского творчества в Пыталово оказались не готовы к пожару

16:13, 24 мая 2018, ПАИ

Дом культуры в Пыталово не оборудован системами пожарной сигнализации и молниезащиты, пожарные краны не укомплектованы рукавами и стволами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе районной прокуратуры.

Кроме того, здание не оснащено знаками обозначения путей эвакуации и эвакуационных выходов, не проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций зданий, часть территории не освобождена от сгораемого мусора. «Несмотря на нарушения, вызванные проведением ремонта, в здании проводились культурно-массовые мероприятия», - отметили в прокуратуре.

Также отсутствие системы молниезащиты выявлено при проверке районного Дома детского творчества.

Прокуратура района внесла представления в адрес руководителей учреждений с требованием устранения выявленных нарушений и наказания виновных. По результатам рассмотрения актов прокурорского реагирования большая часть выявленных нарушений устранена, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Реальное устранение оставшихся нарушений, в связи с необходимостью заключения договоров на установку, поставку и проверку оборудования, взято прокуратурой района на контроль.