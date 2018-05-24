Помочь сохранить автостоянку в деревне Заполье попросили Александра Котова плюсские предприниматели

14:52, 24 мая 2018, ПАИ

С просьбой помочь сохранить автостоянку у придорожного магазина в деревне Заполье Плюсского района обратились к председателю Псковского областного Собрания депутатов, секретарю регионального отделения партии «Единая Россия» Александру Котову супруги Клыковы. 24 мая депутат провёл приём граждан в приёмной партии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального парламента.

«Сначала мы случайно от дорожников узнали, что к нашему дому хотят перенести автобусную остановку и загородить нам выход», - рассказала Галина Клыкова. «Открываю ворота, а там колышки стоят. Здесь будет остановка, говорят. А как же я буду выезжать? У меня ж машина, гараж…» - продолжил рассказ Валерий Клыков.

После обращения жителей деревни в ФКУ Упрдор «Северо-Запад» угроза переноса остановки миновала. Валерия Клыкова заверили, что комплекс останется на прежнем месте, но подъезд к магазину и прилегающей к нему автостоянке, по плану дорожников, перекроет бордюрный камень.

«Никто не сможет подъехать, машина просто не заедет на стоянку, а особенно зимой в гололёд. Ни мы – чтобы разгрузить товар, ни даже большегрузы, которые останавливаются на нашей стоянке. А мы только расстроили магазин, кредитов набрали, сотрудников зазвали – даже из Заплюсья, - добавила Галина Клыкова. – Мы хотим, чтобы оставили, как есть. Иначе нам теперь только закрывать магазин и переезжать в другое место».

Посетители приёмной рассказали, что уже обращались за помощью в администрацию Плюсского района и в районную прокуратуру, но помочь пока никто не смог.

Александр Котов пообещал направить депутатский запрос ФКУ Упрдор «Северо-Запад» и разобраться, есть ли возможность сохранить автостоянку у магазина. «Раньше были другие требования, многое было возможно. Сейчас, вы видите, ведутся работы, трасса приводится в нормативное состояние. Возможно, есть требования, которые очень трудно соблюсти в вашем случае: если есть карман, значит, необходимо сделать заезд и разгонную полосу. Для этого должны быть условия», - предположил Александр Котов.

При этом депутат отметил, что считает важной любую предпринимательскую активность в деревнях. «Я сторонник того, чтобы помогать. Постараюсь сделать всё возможное», - заверил Александр Котов.

Галина Клыкова также поблагодарила Александра Котова за помощь в решении другой проблемы, с которой она обращалась к депутату ранее – при неблагоприятных погодных условиях свет в деревне мог гаснуть десятки раз за день, выходила из строя бытовая техника. Жители своими силами пытались расчищать заросшую линию электропередачи, но самостоятельно так и не справились. После обращения Александра Котова в филиал ПАО «МРСК Северо-Запада» «Псковэнерго» расчистка проводится в рабочем режиме. «Быстро реагируют, спасибо вам за помощь!» - поблагодарила Александра Котова посетительница приёмной от имени всех жителей деревни Заполье.

Также в ходе приёма к председателю регионального парламента обратился депутат Пыталовского районного Собрания Алексей Алексеев с просьбой помочь в разрешении конфликта местных охотников. Житель райцентра рассказал, что уже несколько лет не может получить в местном сообществе, членом которого он является, лицензию на отстрел. Причины отказа при этом ему кажутся недостаточно убедительными. Алексей Алексеев также отметил, что индивидуальный предприниматель, подписавший от имени группы охотников соглашение с Госкомитетом по природопользованию и охране окружающей среды, не выполняет установленные условия, и поинтересовался, могут ли нарушения служить основаниями для расторжения договорённостей.

Александр Котов предложил районному депутату написать заявление в комитет и изложить суть нарушений. «После этого будет проведена проверка, и если факты подтвердятся, можно будет обращаться в суд. Помочь в ваших взаимоотношениях с охотниками я не могу – полномочий нет. А по нарушению соглашения готов поучаствовать – когда вы мне пришлёте результаты проверки», - уточнил Александр Котов.