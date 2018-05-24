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Общество

Действия при пожаре отработаны в Арбитражном суде Псковской области

В здании Арбитражного суда Псковской области проведена тренировка по отработке действий в случае возникновения пожара. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов России по региону. 

Учебная тренировка на тему «Действия при возникновении возгорания или пожара в зданиях, помещениях судов» проводилась при участии судебных приставов, сотрудников вневедомственной охраны, сотрудников полиции, работников скорой медицинской помощи и МЧС.

В здании суда был выбран очаг возгорания, при обнаружении которого по всей территории здания был дан тревожный сигнал об эвакуации граждан, направлен сигнал во все необходимые ведомства. При поступлении сигнала о возгорании в здании Арбитражного суда автоматически включается система вентиляции (весь образовавшийся дым при возгорании будет уходить в специальные вентиляционные каналы). Кроме того, в здании суда срабатывает и автоматическое открытие всех дверей и проходов для беспрепятственной эвакуации людей.

Работники специализированного отдела оперативного дежурства и специализированный отдел судебных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов по Пскову и Псковскому району организовали эвакуацию всех работников суда из здания, а также приняли первичные меры по тушению очага возгорания. «Участники тренировки без паники и суматохи покинули здание суда», - рассказали в УФССП. Через несколько минут после сигнала о возгорании к зданию подъехали спецслужбы.

Проведённая тренировка прошла успешно, сотрудники суда и работники ведомств действовали слаженно и оперативно, продемонстрировав хорошие навыки действий при пожаре. По окончании учебной эвакуации всем присутствующим ещё раз напомнили обо всех необходимых действиях и мерах, применяемых при возникновении возгорания или пожара.

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