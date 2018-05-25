Миссия выполнима

17:22, 25 мая 2018, ПАИ

Накануне Дня предпринимателя, который отмечается в России 26 мая, корреспондент Псковского агентства информации побеседовал с директором АНО «Инжиниринговый центр Псковской области» Михаилом Донченко. В интервью ПАИ он рассказал о том, как именно центр может помочь малому и среднему бизнесу, и в чем заключается его главная миссия.

- Михаил Александрович, расскажите об основных видах деятельности Инжинирингового центра.

- В первую очередь – это предоставление представителям малого и среднего бизнеса услуг, способных помочь предпринимателям увеличить производительность, снизить себестоимость изготавливаемого изделия, улучшить свою технологию, просчитать экономику нового проекта или выпуска нового изделия. То есть, наши услуги для тех, кто занимается производством.

- Центр открылся 15 мая 2017 года, то есть работает уже год. С какими результатами вы подошли к этой дате?

- 15 мая – это регистрация, которая прошла по документам. Финансирование на предоставление услуг у нас началось с июля 2017 года. Но работу мы в любом случае вели с первого дня: проводили мероприятия по популяризации нашей деятельности, консультации, встречи для того, чтобы уже конкретно знать, к кому идти или кто к нам придет за получением услуги. И в итоге в 2017 году мы выполнили все те показатели, которые должны были выполнить. Например, на предприятиях, которые обратились к нам за услугами, должно было быть создано в 2017 году 20 новых рабочих мест. А получилось - 54.

- То есть, перевыполнили план?

- Да. Все услуги, которые были предложены нами в 2017 году, оказались востребованы. Мы оказались структурой, которая интересна. Люди к нам приходили со своими проблемами на предмет того, а можно ли их вообще решить. А заключив с центром договорные отношения, они понимали, что та документация, та информация, та услуга, которая будет им оказана, поможет им улучшить технологические процессы и вообще работу предприятия. К тому же, первую услугу мы оказывали бесплатно, так что предприятие, ничего не затратив, получало желаемый результат.

- Декларируемая миссия центра – способствовать развитию региона, решая технологические задачи, возникающие у малых и средних предприятий. Какие отношения складываются у вас с представителями власти?

- Так как в нашем регионе работает программа, направленная на реализацию мероприятий, связанных с развитием малого и среднего предпринимательства, то администрация – это «наш рулевой», который нам дает те ориентиры, те «маяки», до которых нам нужно дойти. Они ставят перед нами задачи, они выделяют деньги и контролируют выполнение работ и трату денег. То есть управляют процессом.

- Вы помогаете только промышленным предприятиям, или аграрии тоже могут к вам обращаться?

- Если мы говорим о сельхозпроизводителях, то к нам они, как правило, обращаются, чтобы разработать бизнес-план, чтобы получить льготный кредит или грант.

Еще крестьянско-фермерские хозяйства, которые обращаются к нам для выполнения работ, связанных с модернизацией оборудования. Например, в прошлом году к нам обратился фермер с целью модернизировать комбайн для улучшения качества сбора картофеля. Мы нашли организацию, которая данную работу выполнила. И последний урожай этот сельхозпроизводитель убирал уже при помощи модернизированного картофельного комбайна.

- Как построена ваша работа?

- Механизм следующий: организация, заинтересованная в получении услуги, знакомится с перечнем услуг на нашем сайте (rci60.ru – кстати, на сегодняшний день он официально лучший в России среди всех сайтов инжиниринговых центров регионов), определяется с формулировкой, которая ей подходит, определяет то, что хочет получить, и формулирует техническое задание. После того, как мы получили заявку от предпринимателя, мы ее анализируем, и если обнаруживаем какие-то недочеты, то даем рекомендации. В итоге мы им помогаем правильно и грамотно оформить заявку, чтобы она была должным образом оформлена как технически, так и юридически.

Эта заявка появляется на сайте и объявляется конкурс. Мы оповещаем структуры, которые заинтересованы в получении этой информации: администрация Псковской области, ПсковГУ, Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, Торгово-промышленная палата региона и т. п. И в течение двух недель определяются исполнители. В итоге к концу конкурса мы видим, сколько подано заявок от потенциальных исполнителей, и затем мы анализируем организацию-победителя и оцениваем, может ли она выполнить данную услугу качественно.

- Каковы критерии конкурсного отбора исполнителей?

- Мы просим подтверждение выполнения работ схожих по формулировке конкурса. Смотрим, сколько лет работает предприятие в этом направлении, сколько у него в штате специалистов, какие работы были выполнены ранее. Все критерии отбора есть на нашем сайте. Чтобы не работал человеческий фактор «мне нравится - мне не нравится» и мы могли доказать, что выбрали лучшую организацию, существует балльная оценка.

- После того, как исполнитель выполняет заказ, предприятия дают вам обратную связь?

- Да, мы запрашиваем у них информацию, по которой можно понять, какой они получили результат.

- Предприниматели довольны сотрудничеством?

- Приведу наиболее значимый и интересный пример. У нас есть услуга определения индекса технологической готовности (ИТГ) предприятия: внешние аудиторы изучают предприятие, документацию, проводят интервью с руководителем, рабочими, знакомятся с технологическими процессами, на сновании разработанной методики присваивают предприятию средний, низкий или высокий индекс ИТГ. Зачем это делается? Например, организация получила средний индекс. В отчете, предоставленном предприятию, прописываются рекомендации выполнение которых повлечет развитие производства. Имея на руках такой отчет, руководитель может обратиться, например, в банк за льготным кредитом, так как отчет дает банку уверенность, в том, что предприятие живое и цели у него благие, оно хочет развиваться.

В прошлом году к нам обратилась за такой оценкой организация «Электропривод». Они получили средний балл, им были прописаны рекомендации, что необходимо сделать. В частности, им было предложено подать заявку в Фонд содействия инновациям на получение гранта. Мы нашли им исполнителя, который помог составить заявку на грант, к заявке прилагался ИТГ. И фонд принял решение по результатам конкурсного отбора о выделении «Электроприводу» 15 млн рублей на покупку оборудования. Вот явно выраженный пример нашей помощи, который привел к тому, что предприятие получило значительные средства для своего развития.

- При создании псковского центра вы изучали опыт коллег, центров, которые уже были созданы в России?

- Естественно, мы изучили все сайты инжиниринговых центров, то, чем они занимаются, как предоставляются услуги. Но для себя решили, что сделаем немного по-другому. Мы придумали свой принцип работы, но, естественно, основывались на опыте коллег, которые уже работали несколько лет. И, мне кажется, что у нас получилось достаточно неплохо.

- Сколько у вас сотрудников?

- Всего три человека. Естественно, все мы должны иметь опыт во многих отраслях науки, чтобы оценивать качество выполняемых работ. Обязательное условие для наших сотрудников – техническое образование. А работая с заказчиками и с исполнителями, мы набираемся еще большего опыта, становимся более компетентными.

- Какие у центра планы?

- Продолжать эффективно работать. В прошлом году мы на предоставление услуг из федерального бюджета мы получили 5 миллионов рублей, в этом – 6,5. И что особенно важно, в этом году мы помогаем предприятиям проводить международную сертификацию. За данным видом услуг к нам уже обратился «Столбушинский продукт». Я думаю, что к концу мая у них состоится сертификация производства по международному стандарту. То есть, наша цель – еще и помочь выйти псковскому бизнесу на зарубежные рынки.