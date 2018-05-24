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Попавшие в ДТП в Стругокрасненском районе дети не получили серьезных повреждений благодаря ремням безопасности

Дети, попавшие в ДТП в Стругокрасненском районе, были пристегнуты ремнями безопасности, поэтому повреждения были минимальными. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Семенов в прямом эфире проекта ПАИ-live.

Андрей Семёнов отметил, что школьники, в основном, получили ушибы, только у одного диагностирован перелом ключицы. По его словам, если бы они были не пристегнуты, то были бы более тяжелые последствия ДТП.

Сотрудник ГИБДД подчеркнул, что ремни безопасности придуманы не зря. «За детьми должны следить сопровождающие, они же должны следить, чтобы дети были пристегнуты», - заявил он.

Напомним, 22 мая автобус, перевозивший группу школьников, съехал в кювет и перевернулся. 13 детей госпитализированы с неопасными для жизни травмами, еще шестеро получили амбулаторное лечение и отправлены домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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