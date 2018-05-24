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ГИБДД о перевозке детей в Псковской области: Перед поездкой проверяются все системы автобуса

Перед поездкой детей на автобусе проверяются все его системы, состояние резины, техническое состояние транспортного средства, ремней безопасности, наличие знаков о перевозке детей. Об этом сообщил заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Псковской области Андрей Семенов в прямом эфире проекта ПАИ-live 24 мая, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, когда детей перевозят на автобусах, обязательно должны быть предоставлены списки школьников и подробный маршрут, что предусмотрено правилами перевозки, приказами МВД. «Это нужно, чтобы мы могли отследить передвижение автобуса, соблюдение скоростного режима и другие критерии», - подчеркнул Андрей Семёнов.

Он также отметил, что списки нужны еще для того, чтобы соответствующие органы понимали, сколько детей едет, какого возраста, чтобы в случае чего можно было связаться с родителями.

Кроме того, гость эфира сообщил, что в соответствии с техническим регламентом на одной оси автобуса должны находиться покрышки одной модели с одним рисунком. «Если производители покрышек разные, то и свойства резины будут разными, и такой автобус не может быть допущен к перевозке людей», - пояснил Андрей Семенов.

Помимо этого он уточнил, что автобус с детьми не может ехать быстрее 60 километров в час.

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