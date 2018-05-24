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Общество

Псковское УГИБДД: Автобусы редко отстраняются от перевозки школьников

«Автобусы редко отстраняются от перевозки школьников. Такие случаи единичны», - заявил заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, курирующий в регионе организацию детский автобусных перевозок, Андрей Семенов в эфире проекта ПАИ-live 24 мая.

Он пояснил, что детскими экскурсиями занимаются, в основном, одни и те же перевозчики, используются одни и те же автобусы. «Зачастую  вопросы с нарушениями мы решаем еще на стадии подачи уведомления. Поэтому все документы передаются за двое суток, чтобы у перевозчика была возможность устранить замечания», - отметил Андрей Семёнов. 

Он добавил, что пик перевозок школьников приходится на конец учебного года и лето  в связи с поездками в лагеря и  экскурсиями. В этом году поступило 360 заявок на детские перевозки, большая часть из них пришлась на весну. Большая часть перевозок регистрируется в Пскове: 15-20 в месяц.

«Поток в ближайшее время снижаться не будет», - сказал Андрей Семёнов.

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