Псковское УГИБДД: Автобусы редко отстраняются от перевозки школьников

15:41, 24 мая 2018, ПАИ

«Автобусы редко отстраняются от перевозки школьников. Такие случаи единичны», - заявил заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, курирующий в регионе организацию детский автобусных перевозок, Андрей Семенов в эфире проекта ПАИ-live 24 мая.

Он пояснил, что детскими экскурсиями занимаются, в основном, одни и те же перевозчики, используются одни и те же автобусы. «Зачастую вопросы с нарушениями мы решаем еще на стадии подачи уведомления. Поэтому все документы передаются за двое суток, чтобы у перевозчика была возможность устранить замечания», - отметил Андрей Семёнов.

Он добавил, что пик перевозок школьников приходится на конец учебного года и лето в связи с поездками в лагеря и экскурсиями. В этом году поступило 360 заявок на детские перевозки, большая часть из них пришлась на весну. Большая часть перевозок регистрируется в Пскове: 15-20 в месяц.

«Поток в ближайшее время снижаться не будет», - сказал Андрей Семёнов.