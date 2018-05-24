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Общество

40% псковских автобусов с 1 июля не смогут перевозить детей в Москве, Петербурге и прилегающих к ним областях

С 1 июля автобусы до 5 тонн (порядка 30 посадочных мест) должны быть не старше 10 лет для перевозки детей в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях. Об этом сегодня, 24 мая, в эфире проекта ПАИ-live рассказал заместитель начальника отдела надзора управления ГИБДД УМВД России по Псковской области, курирующий в регионе организацию детский автобусных перевозок, Андрей Семенов.

По его словам, всего в Псковской области зарегистрированы 4600 автобусов, из них порядка 2800 - не старше 10 лет. «У каждого транспортного средства есть гарантия, металл может уставать, конструкция автобуса может меняться, у нас на северо-западе условия для транспорта агрессивные и, конечно, старые автобусы находятся уже не в том состоянии», - пояснил он.

Андрей Семенов добавил, что с 1 октября в тех же субъектах РФ будут применяться аналогичные запреты к автобусам свыше 5 тонн (на 40-50 посадочных мест). А с 1 апреля 2019 года и с 1 октября 2019 года эти требования к автобусам коснутся и всех остальных регионов.

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