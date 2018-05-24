Незаконно хранивший оружие и боеприпасы пскович проведёт в колонии 5 лет

16:26, 24 мая 2018, ПАИ

Суд приговорил псковича к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима за незаконное хранение огнестрельного оружия. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Противоправную деятельность жителя Пскова пресекли сотрудники управления в январе 2017 года. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий изъяты 3 пистолета, 2 гранаты, 799 боеприпасов и 1,2 кг взрывчатых веществ.