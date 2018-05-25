Трое в «Соколе», не считая Чубаки

17:23, 25 мая 2018, ПАИ

В прокат вышел второй фильм цикла «Звездные Войны. Истории», который на этот раз рассказывает о происхождении самого известного контрабандиста и лучшего пилота в галактике – Хана Соло. Муслим Камалов считает, что в конечном итоге у Рона Ховарда получился весьма неплохой космический вестерн.

Далекая-далекая галактика погрязла в беспросветном мраке. Людей вперемешку с другими инопланетными чудиками, с одной стороны, теснит режим несокрушимой Империи, с другой – мародерские группировки, которые так и норовят вонзить нож в спину своим подельникам. А еще каждый готов перегрызть друг другу глотку за гипертопливо – труднодобываемый и дорогостоящий ресурс. На планете Коррелия балом правит гигантская гусеница Леди Проксима, на которую вынужден работать молодой и пылкий парень Хан (Олден Эренрайк) вместе со своей спутницей жизни Кирой (Эмилия Кларк). Парочка решается надуть Проксиму и сбежать, прихватив с собой немного гипертоплива, но что-то идет не так и Кира остается куковать на болотной планете, а Хан, получив от офицера ту самую фамилию Соло, отправляется служить в Имперскую армию, запланировав выучиться на пилота. На передовой Хан Соло знакомится с Бэкеттом (Вуди Харрельсон) – гангстером и отшельником, который пытается украсть один из имперских челноков и сбежать. Хан Соло решает дезертировать вместе с ним.

Продолжение Звездной Саги регулярно претерпевает всевозможные метаморфозы. В свое время самоуверенный и амбициозный фанатик Джей Джей Абрамс встал с утра не с той ноги и снял паршивый седьмой эпизод – ну, такое бывает. В прошлом году латать дыры и готовить восьмой эпизод отправился человек из авторского кино Райан Джонсон – и успешно замолил перед фанатами все грехи Абрамса. Так называемые «истории», которыми Disney решила кормить всех в перерывах между основными частями, живут похожей, но немного иной жизнью. «Изгой один» Гарета Эдвардса слегка перевернул представление о «Звездных Войнах», убрав всю помпезность и пафос на задний план. И вот пришло время сольных выступлений, и первыми на очереди у Disney оказались Хан Соло и его волосатый друг Чубака. Ставить фильм должны были Фил Лорд и Кристофер Миллер («Лего. Фильм»), но ребят в итоге уволили из проекта по разным причинам, а на их место поставили Рона Ховарда. И вот здесь результат стал весьма непредсказуемым.

Рон Ховард – режиссер с довольно бурным и непростым прошлым. Среди его 39 режиссерских работ можно отыскать как очевидные провалы («Код Да Винчи», «Ангелы и Демоны», «Инферно»), так и великие фильмы – «Аполлон 13», «Нокдаун» и, безусловно, «Игры разума». Вспомнили эти картины – уже успех, если никак не вспомнить режиссерский стиль – не беда, так как уловить почерк этого голливудского режиссера – та еще задачка. Вот и в «Хане Соло», видимо, Ховард решил практически ни во что не лезть, а просто отсидеться на режиссерской табуретке и практически обесценить «Звездные Войны», рассказав историю про лучшего пилота в галактике непростительно скромно.

При этом «Хана Соло» нельзя назвать откровенно провальной «Историей». Фильм одухотворен именно старыми олдскульными «Звездными войнами», дух которых кроется в костюмах и использовании настоящих кукол взамен бездушной графике. Плюс - пустынные пейзажи, штурмовики, авантюризм, любовь, дружба и предательство, а также классические погони от имперских истребителей TIE. Вдобавок ко всему, согласно новым веяниям в кино, «Соло» (как и все фильмы новой трилогии) также подвергнули осовремениванию, поэтому Ховард смело подмешивает сюда тему равноправия дроидов и людей. Она, впрочем, выглядит здесь крайне чужеродно, только воруя (или наоборот, растягивая) хронометраж картины. Отвлекаясь на все эти совсем не обязательные для «Звездных Войн» темы, Ховард уделяет центральному сюжету недостаточно времени, отчего картина слегка надламывается где-то после середины.

Еще Ховард зачем-то пренебрег (пожадничал?) парой-тройкой масштабных космических сцен и баталий – здесь их можно пересчитать по пальцам одной руки. И если «Изгой один» смело гремел на всю далекую-далекую галактику, то «Соло» превратился в камерный космический вестерн с обязательным ограблением поезда, нескончаемыми партиями в аналог покера и мини-дуэлями. Для «Звездных Войн» такой расклад уж слишком скромен - пусть даже это будет «байопик» про Чубаку. Но фильм все же удерживают на плаву актеры: Эренрайк хоть и старается изо всех сил копировать гримасы Харрисона Форда, но прекрасно отыгрывает отъявленного контрабандиста, которого мы помним по оригинальной трилогии Джордж Лукаса. Дональд Гловер как всегда бесподобен, но в «Соло» он дает фору всем. Вот только «мать драконов» Эмилия Кларк вместо того, чтобы играть роль, решила просто покрасоваться в разнообразных платьях и плащах. На ее фоне талантливым актером выглядит даже Чубака.

С выходом «Хана Соло» - второго фильма из «Историй» - приходится признать, что вся новая франшиза, увы, начала страдать проклятием «хороший фильм через раз». Фильм удивляет и разочаровывает в последней трети, когда он почему-то вдруг проваливается то в жуткую сентиментальность, то в советскую подростковую мыльную оперу. Хотя Рон Ховард и взял большой начальный разгон, но на протяжении всего фильма не покидает мысль, что ему не хватает гиперскорости.