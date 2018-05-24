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Общество

Перевозчик: ПАИ-live с Андреем Семеновым и Сергеем Михайловым (ВИДЕО)

Сегодня, 24 мая, гостями прямого эфира проекта ПАИ-live стали заместитель начальника отдела надзора ГИБДД по Псковской области Андрея Семенов и старший государственный инспектор отдела надзора ГИБДД по Псковской области Сергей Михайлов.

22 мая в Стругокрасненском районе автобус, перевозивший группу школьников, попал в аварию — съехал в кювет и перевернулся. 13 детей госпитализированы с неопасными для жизни травмами, еще шестеро получили амбулаторное лечение и отправлены домой. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

В интервьб ПАИ представители ГИБДД рассказали о главной версии причины ДТП, о том, что чаще всего нарушают водители автобусов с детьми и о нововведених, которые ждут школьные перевозки уже эти летом.

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