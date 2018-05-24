Инвестиционная энергетическая конференция состоится в Пскове 30 мая

16:12, 24 мая 2018, ПАИ

30 мая в Пскове МРСК Северо-Запада и стратегическое партнерство «Северо-Запад» проведут инвестиционную энергетическую конференцию. Об этом Псковскому агентству информации сообщили организаторы мероприятия.

Помощник полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе Евгений Карпичев, возглавляющий организационный комитет конференции подчеркнул, что полпред главы государства Александр Беглов уделяет повышенное внимание перспективам развития Псковской области и инвестиционному климату региона. По его поручению сформирована повестка дня. Среди вопросов, поставленных на обсуждение не только доступность электросетевой инфраструктуры в Псковской области, но и вопросы технического присоединения к газовым и водным сетям, развитие цифровой экономики и рынка газомоторного топлива. Отдельно вынесена проблематика инфраструктурного развития особой экономической зоны «Моглино».

Евгений Карпичев отметил, что в ходе конференции 30 мая будет серьезно проработана тема синхронизации документов стратегического планирования регионов и инвестиционных планов инфраструктурных компаний.

«Из опыта проведения конференций, начиная с 2015 года и заканчивая инвестиционной энергетической конференцией в Карелии 2018 года, мы видим, что эти вопросы наиболее актуальны для регионов. Детальная синхронизация планов власти и бизнеса – залог успешных инвестиций и поступательного социально-экономического развития регионов Северо-Запада и округа в целом», – сказал председатель организационного комитета конференции Евгений Карпичев.

Итогом работы станет, в том числе, создание многофункциональной информационно-аналитической системы синхронизации документов стратегического планирования регионов и инвесторов. «Доступ к ней позволит отслеживать нашим партнерам ход исполнения и возможные изменения инвестиционных планов инфраструктурных компаний. А также влиять на вопросы реализации целевых моделей ведения бизнеса и обеспечение законодательной защиты инвесторов», – прокомментировал исполнительный директор АНО «Стратегическое партнерство «Северо-Запад» Алексей Багаряков.

Заместитель губернатора Псковской области Александр Кузнецов подтвердил, что регион полностью готов к проведению инвестиционной энергетической конференции. «Псковская область активно работает над поиском решения вопросов по снижению тарифов и административных барьеров для бизнеса, а также предоставлению льготных условий для потенциальных и действующих инвесторов. Результаты будут представлены в докладах и в ходе круглых столов, на которых выступят специалисты и эксперты региональных органов власти и инфраструктурных компаний», – сказал вице-губернатор.

Заместитель генерального директора ПАО «МРСК Северо-Запада» Вадим Федоров напомнил, что по итогам прошлой конференции в Пскове компания заключила 19 соглашений о намерениях, большая часть из которых трансформировалась в реальные договоры. Из 13 подписанных документов обязательства в полном объеме исполнены по трем договорам, остальные десять находятся в стадии исполнения. «Это подтверждает, что анонсируемые на конференциях договоренности носят практический характер и способствуют инвестиционной привлекательности региона. 30 мая в Пскове будут подписаны 11 соглашений о намерениях. Их исполнение также положительно скажется на социально-экономическом развитии Псковской области», – подчеркнул Вадим Федоров.

Вслед за Псковом инвестиционные энергетические конференции состоятся в Архангельской, Мурманской, Новгородской, Вологодской областях и в Республике Коми. 3-4 июля будет проведена межрегиональная энергетическая инвестиционная конференция в Петербурге.

Инвестиционная энергетическая конференция в Пскове состоится 30 мая по адресу: Иркутский переулок, 2, 2-й этаж (многофункциональный туристско-рекреационный комплекс «Простория»). Время работы конференции с 10:00 до 16:00.