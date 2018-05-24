Двух пешеходов на «зебре» сбил ВАЗ в Великих Луках
23 мая в 23:30 в городе Великие Луки у дома № 32/16 по проспекту Гагарина ВАЗ-21150 на регулируемом перекрестке сбил 46-летнюю женщину и 36-летнего мужчину, которые на разрешающий сигнал светофора переходили проезжую часть по «зебре».
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП пешеходы госпитализированы.
За рулём был 23-летний молодой человек.
Всего за минувшие сутки произошли 2 ДТП, в которых пострадали 3 человека. Угонов не зафиксировано. Сотрудники ГИБДД задержали 2 водителей в состоянии алкогольного опьянения.