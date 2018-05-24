На YouTube появился клип Арбениной по мотивам трагедии с подростками в Псковской области (ВИДЕО)

16:03, 24 мая 2018, ПАИ

На YouTube появился клип Дианы Арбениной и «Ночных снайперов», в основу которого легла трагедия с подростками, произошедшая в ноябре 2016 года в Стругокрасненском районе Псковской области. Композиция получила название «Инстаграм».

Напомним, что днём ранее, 23 мая, Диана Арбенина презентовала свой новый клип в Москве. Его режиссёром стала Валерия Гай Германика.

«Мне бы хотелось донести значимые не только для меня вещи, для миллионов людей, для наших читателей, зрителей, подписчиков, друзей. Возможно, кто-то из взрослых, посмотрев клип, сможет лучше понять подростков, почувствовать их боль, повнимательнее присмотреться к своим близким и предотвратить трагедию», - сказала Арбенина на презентации клипа.

Арбенина переписала финал, и в конце видео влюблённые подростки остаются живы.

Напомним, 15-летние школьники из Пскова, скрываясь в доме в поселке Струги Красные, 14 ноября 2016 года обстреляли автомобиль полиции, на котором стражи порядка подъехали, чтобы разыскать по просьбе родителей одного из подростков, который три дня скрывался. Полицейские пытались уговорить несовершеннолетних сдаться, однако подростки покончили с собой.