«Чего тебе здесь надо, я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - в Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста ОНФ

16:00, 24 мая 2018, ПАИ

В Псковской области дорожные рабочие прогнали активиста Общероссийского народного фронта (ОНФ), пытавшегося проконтролировать ход ямочного ремонта. Соответствующее видео, записанное активистом, разместил популярный новостной телеграм-канал Mash.

«Чего тебе здесь надо, б..., я не пойму? Я тебе сейчас по голове дам!» - заявил активисту один из дорожников. Судя по титрам, видео было записано 22 мая.

«В Псковской области активист ОНФ решил проверить ремонт местных дорог, но его погнали мазутными тряпками. А потому что не надо стоять над душой», - прокомментировали видео авторы канала.