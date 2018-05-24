Мастер-классы провели волонтеры детского фонда для двух красногородских школ-интернатов

20:09, 24 мая 2018, ПАИ

23 мая сотрудники и волонтёры Псковского областного отделения Российского детского фонда навестили воспитанников Красногородской коррекционной школы-интерната и Красногородской школы-интерната «Агрошкола».

Как сообщили Псковскому агентству информации в детском фонде, волонтёры провели для детей рукодельный мастер-класс и танцевальный флешмоб. Также в мероприятии участвовали волонтеры канистерапии и их питомцы.

В Красногородской коррекционной школе-интернате воспитывается около 90 детей, у всех них нарушения в развитии. Для ребят хореограф школы №11 Пскова Ангелина Козлова и ее ученицы подготовили танцевальный флешмоб – даже подростки, которые сначала не хотели подниматься, не смогли усидеть на месте и стали повторять движения.

А после танцев воспитанники школы-интерната поиграли с собаками-терапевтами, которых увидели уже не первый раз. Под руководством волонтеров собаки показывали трюки, танцевали, участвовали вместе с детьми в играх.

В это время в Красногородской школе-интернате «Агрошкола» волонтёры ПсковГУ в рамках социального проекта «Волшебники» провели творческий мастер-класс для 30 учеников младших и средних классов. Волонтёры показали, как простую стеклянную баночку можно превратить в элемент декора. Ребята задавали волонтёрам вопросы, рассказывали о себе, а также делились задумками, как будут использовать задекорированную баночку или кому ее подарят. «Воспитанники школы-интерната творчески подошли к украшению: кто-то нарисовал цветы и клеил бабочек, кто-то написал своё имя», - отметили в фонде.

Добавим, что поездка в интернатные учреждения состоялась в рамках проекта «Калейдоскоп добрых дел» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов.