Музыкант с Фарерских островов выложил первое видео из тура по Псковской области (ВИДЕО)

16:27, 24 мая 2018, ПАИ

В YouTube появилось первая завись живого выступления Ханс Андриаса, записанная в Великих Луках на берегу реки Ловать. Во втором по величине городе Псковской области музыкант с Фарерских островов решил исполнить песню Боба Дилана «Girl from the North Country». Как сообщили Псковскому агентству информации представители творческого объединения «Четыре согласных», это первое видео из семи снятых в нашем регионе: в каждом из городов, в котором Ханс Андриас выступал с концертом он спел по одной песне из своего репертуара.

В ближайшее время на канале проекта Farland.me можно будет посмотреть под сопровождение музыки заморского гостя на Себеж, Опочку, Пыталово, Остров, Порхов и Псков. Планируется также выпустить небольшой документальный фильм о поездке.

Напомним, что музыкант выступал в Псковской области в рамках проекта «Култбригада». Его цель – создать культурно-образовательную сеть, которая наполнит и объединит позитивными событиями весь регион. Планируются проведение концертов музыкантов, представляющих разные жанры и страны, мастер-классы, показы фильмов с участием актёров и режиссёров, встречи с популярными писателями, выставки и даже гастроли театров.

Почётное право открывать проект доверили Хансу Андриасу. Его тур по нашему региону поддержал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников. В отличии от концертов в Москве, Смоленске и Санкт-Петербурге музыку с берегов Атлантического океана около 1400 жителей Пскова и области смогли услышать бесплатно.