Псковские гандболисты выступили на одном из самых крупных молодежных турниров Европы

16:37, 24 мая 2018, ПАИ

Псковичи приняли участие в 36-м европейском турнире по гандболу на Кубок Квиринуса «Quirinus Cup», который прошел в городе-побратиме Нойсе (Германия) с 19 по 21 мая. Псковская сборная вошла в число 200 команд-участников из 16 стран Европы и сражалась за победу в этом турнире уже третий год подряд, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Участие псковских спортсменов проходит при поддержке Комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации города Пскова, общества дружбы «Нойс-Псков» и организатора турнира в Нойсе Вольфганга Шпангенбергера.

Накануне турнира команды из городов-побратимов Нойса приняло руководство города. Псковская делегация передала приветственный адрес от главы Пскова Ивана Цецерского, в котором выражалась искренняя благодарность за предоставленную возможность поучаствовать в столь масштабном спортивном мероприятии и за прием псковской гандбольной команды в мэрии Нойса.

Немецкая сторона передала ответные слова приветствия руководителю Пскова и горожанам.

Отметим, Нойс, город-побратим Пскова уже на протяжении 27 лет, имеет право проводить один из самых больших молодежных турниров Европы по гандболу. Ежегодно в нем участвуют около 3000 спортсменов. Традиционно в турнире принимают участие команды из породненных городов, в том числе из Пскова, Шалон-ан-Шампаня (Франция) и Риеки (Хорватия). Кроме того, на турнир приезжают спортсмены из Нидерландов, Бельгии, Чехии, Польши, Румынии, Словении, Венгрии, Швейцарии, Молдавии, Турции, Боснии и Герцеговины.