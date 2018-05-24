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Общество

Конфликт между псковским активистом ОНФ и дорожниками станет основанием для обращений в полицию и прокуратуру

Псковский активист Общероссийского народного фронта (ОНФ) Михаил Таро намерен обратиться с заявлением в полицию по факту конфликта, который произошел между ним и дорожными рабочими 22 мая в Печорском районе. Об этом рассказал депутат Государственной Думы РФ, член центрального штаба ОНФ, координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев, сообщает сайт ОНФ

Напомним, что инцидент с активистом ОНФ произошел 22 мая в Печорском районе Псковской области. По словам депутата, обнаружив нарушения при проведении ремонтных работ на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье, активист чуть не получил монтировкой по голове. «Он фиксировал ремонтные работы на камеру телефона, когда механизатор в грубой форме спросил у него, кто он такой и что здесь делает. Михаил представился и сообщил, что он активист ОНФ. После этого рабочий пригрозил ударить общественника «монтажкой» по голове и направился в его сторону. Михаил пошел к автомобилю, но рабочий направился за ним, прихватив по дороге камень. К счастью, в дело тяжелое орудие так и не пошло…», - сообщил Александр Васильев.

Он также отметил, что региональное отделение ОНФ в Псковской области направит обращение в прокуратуру региона, чтобы те взяли ситуацию на контроль.

Добавим, что по фактам неудовлетворительного состояния ряда дорог в Печорском районе и низкого качества выполняемых ремонтных работ, в том числе на дороге Гверстонь – Крупп – Кулье, общественное движение «Убитые дороги» в конце апреля этого года уже направляло обращения в госкомитет Псковской области по транспорту и прокуратуру региона.

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