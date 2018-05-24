Региональный съезд библиотекарей прошёл в Пскове

19:37, 24 мая 2018, ПАИ

В Псковской областной библиотеке состоялся IV съезд библиотекарей региона, посвященный празднованию Общероссийского Дня библиотек.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, открыла встречу генеральный директор ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека», председатель Псковской библиотечной ассоциации Вера Павлова.

От имени первого заместителя губернатора Веры Емельяновой заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн поздравил библиотекарей с профессиональным праздником и зачитал приветственный адрес: «Вы вносите неоценимый вклад в развитие науки, культуры и просвещения. Именно благодаря вам сохраняется связь между человеком и книгой. Вы преданно служите своей профессии и делаете все возможное, чтобы книга по-прежнему оставалась лучшим собеседником и другом».

С приветственными словами к библиотечному сообществу также обратились заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко, директор Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова Зинаида Иванова. Ценными подарками наградили библиотекарей председатель Псковского регионального союза организаций профсоюзов «Псковский областной совет профессиональных союзов» Ульяна Михайлова и председатель Псковского областного комитета профсоюза работников культуры Наталья Родионова.

Затем состоялась торжественная церемония вручения почетных дипломов «За преданность профессии». Кроме того, были объявлены итоги областных профессиональных конкурсов «Библиотека года», «Талантливые и перспективные», «Открытая книга».

Добавим, что организаторами мероприятия выступили Псковская библиотечная ассоциация, ГБУК «Псковская областная универсальная научная библиотека» при поддержке Государственного комитета Псковской области по культуре.