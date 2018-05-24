Картины Петрова-Водкина из Пскова отправились на выставку в Русский музей

17:29, 24 мая 2018, ПАИ

Картины Кузьмы Петрова-Водкина из Псковского музея-заповедника отправились на выставку в Русский музей, посвященную 140-летию со дня рождения художника. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

В Санкт-Петербург временно переехали две работы художника: «Две» (1917 года) и «Микула Селянинович» (1918 года).

На выставке, которая будет работать в корпусе Бенуа с 24 по 20 августа 2018 года, будут показаны около 250 произведений живописи и графики из собраний ГРМ, ГТГ, Саратовского художественного музея им. А. Н. Радищева, Художественного музея Хвалынска, Петербургского театрального музея, Музея театрального искусства им. А. А. Бахрушина в Москве, Государственного Эрмитажа, частных коллекций Петербурга и Москвы. Среди произведений из разных коллекций будут показаны шедевры художника: «Купание красного коня», «Богоматерь Умиление злых сердец», «Петроградская мадонна», «Смерть комиссара», «Тревога» и другие.

Картина «Две» недавно вернулась с выставки «Некто 1917», которая проходила с 28 сентября 2017 года по 14 января 2018 года в Третьяковской галерее в Москве. «Псковскую работу можно отнести к числу лучших произведений художника, - отметили в Псковском музее. - Впервые эта тема появляется в подготовительных рисунках и эскизе композиции «Девушки на Волге» летом 1914 года. Чистые цвета, четкий контур форм, ритмическая согласованность и равновесие были высоко оценены современниками, нашедшими в живописи «силу и тонкость фресок итальянских примитивов» и несомненное влияние древнерусской живописи. Две женские фигуры выделены художником в отдельную композицию – так появился вариант «Две девушки», хранящийся в Саратовском государственном художественном музее им. А. Н. Радищева».

Графическая работа «Микула Селянинович» – эскиз одного из четырех панно для Театральной площади в Петрограде к первой годовщине Октябрьской революции 1917 года.