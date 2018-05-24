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Общество

IX Международные Александро-Невские чтения стартуют в Пскове 31 мая

 31 мая – 1 июня в Пскове состоятся IX Международные Александро-Невские чтения «Святой князь Александр Невский – герой России на все времена». Как сообщается на сайте храма Александра Невского города Пскова, чтения пройдут при поддержке врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и руководства города Пскова.

На чтениях кроме пленарного заседания и работы секций будут организованы выставка картин и декоративно-прикладного творчества (поделки, художественная вышивка) «Святой Александр Невский и его время». Также запланированы фотовыставка, выставка и конкурс детских и взрослых литературных, художественных и научных работ, сочинений, стихов, посвященных святому Александру Невскому. В рамках чтений состоится концерт духовно-патриотических песнопений.

Победители конкурса будут награждены грамотами и подарками. Работы можно присылать по адресу: Россия, 180002, Псков, улица Мирная,1, а/я 518 (настоятель протоиерей Олег Тэор). Факс: (8112) 66-00-54. E-mail: olegteor@gmail.com; http://pskov.pobeda.ru

Отметим, целью чтений является обсуждение роли Александра Невского в истории Российского государства, в сплочении современного общества, в военной истории России и традициях воинского служения, в духовно-нравственном и патриотическом воспитании современной молодежи.

В чтениях принимают участие государственные и общественные деятели, священнослужители, преподаватели вузов, ученые и деятели культуры, педагоги, военнослужащие, работники музеев, библиотек, фондов, художники, искусствоведы, члены исторических клубов, студенты, курсанты и аспиранты, учащиеся образовательных организаций Псковской области, Москвы, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Владимира и других городов России, ближнего и дальнего зарубежья.

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