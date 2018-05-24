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Общество

Показательный развод устроят пограничники в Пскове 26 мая

26 мая в 19:00 на набережной реки Великой возле Псковского кремля пройдет торжественный церемониал постановки приказа на охрану государственной границы нарядам Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе погрануправления. 

На всех русских рубежах пограничные наряды выходят на службу одинаково – после проведения боевого расчета и получения приказа на охрану государственной границы. Во время церемониала сотрудники управления вместе с учащимися школ города покажут литературно-художественную композицию, посвященную истории охраны государственной границы на псковских рубежах, расскажут о подвигах пограничников. О своих первых выходах на охрану границы также поведают ветераны пограничной службы.

Перед тем, как убыть к местам несения службы, начальник управления лично поставит приказ, после чего пограничные наряды торжественным маршем пройдут по набережной реки Великой. Завершится мероприятие прохождением пограничных сторожевых катеров.

Пограничное управление приглашает всех желающих посмотреть предстоящее мероприятие.

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