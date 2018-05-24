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Обыски провели следователи в рамках уголовного дела о клевете в отношении должностных лиц администрации Великих Лук

В рамках уголовного дела о клевете в отношении должностных лиц администрации Великих Лук, следователи Следственного управления Следственного комитета России по Псковской области провели обыски. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, в 2017 году неустановленные лица опубликовали в общем доступе в Интернете материалы, содержащие заведомо ложные сведения в связи с профессиональной деятельностью должностных лиц администрации Великих Лук.

Следователи во взаимодействии с оперативными подразделениями установили IP-адрес, с которого были размещены указанные материалы. По месту жительства, а также по месту работы лиц, которые имели доступ к компьютеру, проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты электронные носители цифровой информации.

Отмечается, что данные следственные действия проведены на основании судебных решений и в строгом соответствии с законом.

В настоящее время работа по уголовному делу продолжается. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к организации публикации в сети Интернет указанных сведений, а также всех обстоятельств преступления.

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