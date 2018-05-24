Конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет в краеведческой библиотеке города 25 мая

22:25, 24 мая 2018, ПАИ

25 мая в 14:30 в Историко-краеведческой библиотеке имени И.И. Василёва (Октябрьский проспект, 19а, читальный зал) пройдет XXIII юношеская конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова в летописи и 1030-летию крещения Руси.

Как сообщили Псковскому агентству информации в библиотеке, конференция проводится в год единства России в рамках празднования дня славянской письменности и культуры.

Согласно программе прозвучат доклады и сообщения различной тематики: от славянских просветителей, создателей азбуки Кирилла и Мефодия и до истории развития телеграфа как средства коммуникации. Участники конференции смогут ознакомяться с книжно-иллюстративными выставками из фондов библиотек «История книжной культуры России», «Псков в летописных и письменных источниках».

Кроме того, в рамках конференции состоится просмотр документального краеведческого фильма «Псковский Кремль» из цикла «Листая страницы истории Псковской».