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Пятый этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 26 мая возле Пушкинских Гор

26 мая в деревне Гагарино Пушкиногорского района состоится 5-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью «Пушкинские Горы- 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации автоспорта.

Протяженность асфальтовой трассы составит полтора километра.

Заявки на участие в соревнованиях можно подавать до 25 мая по телефону 8-921-004-02-82 или  e-mail pgmolod@yandex.ru.    .

Регистрация участников в деревне Гагарино пройдёт с 9:00 до 10:00 26 мая, с 9:00 до 10:30 запланировано ознакомление с трассой. С 10:30 до 10:45 пройдёт церемония открытия соревнований. С 10:45 до 12:15 - первый контрольный выезд, затем перерыв и с 14:00 до 17:00 состоятся второй и третий заезды. На 17:45 запланировано награждение победителей. 

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