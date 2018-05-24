Пятый этап Чемпионата области по автомногоборью состоится 26 мая возле Пушкинских Гор

18:18, 24 мая 2018, ПАИ

26 мая в деревне Гагарино Пушкиногорского района состоится 5-й этап Чемпионата и Первенства Псковской области по автомногоборью «Пушкинские Горы- 2018». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в региональной Федерации автоспорта.

Протяженность асфальтовой трассы составит полтора километра.

Заявки на участие в соревнованиях можно подавать до 25 мая по телефону 8-921-004-02-82 или e-mail pgmolod@yandex.ru. .

Регистрация участников в деревне Гагарино пройдёт с 9:00 до 10:00 26 мая, с 9:00 до 10:30 запланировано ознакомление с трассой. С 10:30 до 10:45 пройдёт церемония открытия соревнований. С 10:45 до 12:15 - первый контрольный выезд, затем перерыв и с 14:00 до 17:00 состоятся второй и третий заезды. На 17:45 запланировано награждение победителей.