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В Великих Луках пассажир заставил таксиста бесплатно возить его по городу

В Великих Луках пассажир заставил таксиста бесплатно возить его по городу. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Как установлено в ходе следствия, в ночь на 17 августа 2017 года в Великих Луках горожанин заказал такси и попросил подъехать к дому по улице
Вокзальной. За рулем такси находился 42-летний мужчина. Пассажир, находившийся в нетрезвом состоянии, сел в машину, держа в руках травматический пистолет. Мужчина потребовал бесплатно возить его по городу. Когда они подъехали к ночному кафе на проспекте Гагарина, незнакомец вышел из автомобиля и направился в заведение. Водитель, воспользовавшись удобным моментом, сообщил о произошедшем в диспетчерскую службу такси. Отсюда информация поступила в полицию.

Злоумышленника задержал прибывший на место происшествия наряд патрульно-постовой службы полиции. Подозреваемым оказался 31-летний неработающий местный житель.

Следственный отдел ОМВД России по городу Великие Луки возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения). Санкция  статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. В настоящее время уголовное дело с обвинительным заключением
направлено для утверждения прокурору города.

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