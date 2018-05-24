На пяти пешеходных переходах в Псковском районе появится освещение

18:11, 24 мая 2018, ПАИ

Государственное предприятие «Псковавтодор» заключило государственный контракт на выполнение работ по устройству освещения пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Псковском районе.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, к середине августа освещение появится на пяти пешеходных переходах возле автобусных остановок в деревнях Кислово, Кузнецово, Муровицы, Покрутище и Раздолье.

Стоимость контракта составляет почти 500 тысяч рублей. Средства будут направлены из областного бюджета в рамках государственной программы Псковской области «Развитие транспортной системы на 2014–2020 годы». Подрядчик — ООО «ЛидерСтрой».