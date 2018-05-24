Результатам проверок пожарной безопасности будет посвящён парламентский час в Псковском облсобрании

18:10, 24 мая 2018, ПАИ

Состоянию защищенности объектов с высоким уровнем пожарной опасности, критически важных потенциально опасных объектов, объектов с массовым пребыванием людей, включая маломобильные группы населения, будет посвящён парламентский час на ближайшей сессии Псковского областного Собрания. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Предложение заслушать информацию о результатах масштабной проверки торговых центров и других объектов с массовым пребыванием людей, проведённой после трагедии в Кемерово, рассматривалось ещё месяц назад на этапе формирования повестки 20-й сессии. Однако тогда было принято решение посвятить парламентский час проблеме отсутствия в регионе физкультурного диспансера и медицинских вытрезвителей – предложение поступило почти на месяц раньше, а кроме того, подведение итогов мониторинга ещё продолжалось.

Напомним, вопрос так и не был рассмотрен. Накануне пленарного заседания администрация региона обратилась с просьбой перенести доклад о медвытрезвителях и физдиспансере на июнь в связи с тем, что к этому сроку исполнительная власть будет готова озвучить конкретные предложения по решению обеих проблем. Вопрос был снят с обсуждения, сессия прошла без парламентского часа. В ходе Совета Собрания депутаты вновь напомнили представителям администрации о необходимости подготовки доклада. Парламентский час с такой темой по-прежнему планируется на июнь.

Ещё одна тема, которая в ближайшее время будет обсуждаться в Собрании с участием представителей исполнительной власти, касается обеспечения отдельных категорий граждан лекарственными препаратами – больной вопрос, который в порядке парламентского контроля депутаты так же, как и проблему отсутствия вытрезвителя и диспансера, поднимают не первый созыв.