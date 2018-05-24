За кражу 40-литрового бидона у собутыльницы перед судом предстанут трое жителей Куньи

18:14, 24 мая 2018, ПАИ

В Куньинском районе в суд направлено уголовное дело в отношении трех местных жителей, которые украли у знакомой собутыльницы 40-литровый бидон. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

По версии следствия, в поселке Кунья 19 февраля трое местных жителей пришли к знакомой, проживающей на улице Загорной, где они вместе стали распивать спиртное. Запьянев, все заснули. Когда мужчины проснулись, то обнаружили, что спиртного больше нет, и пока спала хозяйка, они украли 40-литровый бидон, который затем продали, а на вырученные деньги купили спиртное.

В короткие сроки полицейские задержали подозреваемых, которые признались в содеянном и рассказали о совершенной краже. В ходе следствия изъято похищенное имущество, которое возвращено потерпевшей. С фигурантами проведена проверка показаний на месте совершения преступления. Теперь свой вердикт вынесет суд.