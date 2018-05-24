30 июня в Пскове встретят велопробег из немецкого города Росток

17:59, 24 мая 2018, ПАИ

30 июня в Пскове состоится встреча участников международного велопробега из города Росток (Германия), в ходе которой будет передано переходящее Ганзейское знамя. Об этом шла речь на заседании комитета Псковской городской Думы по предпринимательству, инвестиционной деятельности и туризму под председательством депутата Валерия Тюменцева, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Также на заседании отмечалось, что с 26 по 28 октября в Пскове предстоит работа Ганзейской комиссии, в рамках которой пройдет серия мероприятий творческо-делового характера. В настоящее время муниципалитет ведет проработку организационных и технических вопросов по всем пунктам деятельности Ганзейской комиссии. Депутаты приняли информацию к сведению.

Кроме того, народные избранники заслушали отчет Валерия Тюменцева о работе комитета за период с 22 сентября 2017 года по 30 апреля 2018 года. Согласно отчету проведено 5 заседаний, рассмотрено 11 вопросов, из них 9 контрольного характера и 2 вынесены на рассмотрение сессии Псковской городской Думы. Члены Комитета утвердили отчет председателя и внесли в повестку предстоящей сессии ПГД с рекомендацией «принять».

Далее парламентарии приняли к сведению информацию о деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, реализации программ содействия их развитию. По данным Федеральной налоговой службы России, опубликованным на сайте ведомства, в Пскове насчитывается 10 тыс. 857 субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей в городе – 5 тыс. 105. Депутат Эдуард Белов спросил о мерах их поддержки. Начальник отдела содействия развитию предпринимательства администрации города Юлия Иванова ответила, что муниципалитет в пределах своих полномочий и финансирования оказывает помощь по разных направлениям. В Пскове действует муниципальная подпрограмма «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства города Пскова», в рамках которой идет работа по развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, повышению их конкурентоспособности, в том числе, социального предпринимательства. В 2017 году на реализацию мероприятий данной подпрограммы из бюджета города направлено 4 млн 770,9 тыс. рублей. На реализацию мероприятий по поддержке предпринимательства в 2018 году в бюджете Пскова предусмотрено 5 млн 517,5 тыс. рублей. Заявки от субъектов малого и среднего предпринимательства на предоставление субсидий принимаются до 1 декабря 2018 года. Также оказанием муниципальной поддержки предпринимателям занимается МБУ «Псковский бизнес-инкубатор».