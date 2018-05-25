Алексей Кириллов: Первый форум проекта #Команда2018 оцениваю суперположительно!

08:52, 25 мая 2018, ПАИ

«Первый форум проекта #Команда2018 оцениваю суперположительно!» - заявил корреспондету Псковского агентства информации председатель Общественного совета при Государственном комитете Псковской по делам строительства и ЖКХ Алексей Кириллов о первом форуме проекта главы региона Михаила Ведерникова #Команда2018.

«Давайте будем честными, такое мероприятие было впервые за мою общественную деятельность, чтобы было с живой презентацией проектов и перед серьезными федеральными экспертами. Понравились эксперты!» - отметил он. «И важно не только начало, а также то, как это дело закончится. Мне было бы интересно посмотреть, как будут развиваться проекты», - добавил общественник.

Напомним, что 18 мая в Пскове прошел первый форум масштабного проекта врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова #Команда2018, который призван объединить активных и неравнодушных граждан, готовых внести свой вклад в развитие региона.