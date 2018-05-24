Что нужно делать, чтобы пенсия была назначена вовремя, рассказали псковичам в отделении ПФР

20:43, 24 мая 2018, ПАИ

Пенсионный фонд постоянно расширяет возможности по предоставлению государственных услуг ПФР с использованием электронных сервисов. В настоящее время гражданин может получить более 40 услуг ПФР через Интернет, большая часть из которых связана с пенсионным обеспечением.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения ПФР, в «Личном кабинете гражданина» можно получить полную информацию о заработке, стаже, сумме поступивших от работодателя страховых взносах, заработанных пенсионных баллах. «То есть, граждане еще до выхода на пенсию, могут проконтролировать правильность учета и отражения их пенсионных прав, принять меры по устранению ошибок, а также удостовериться в добросовестности своего работодателя», - отметили в ПФР.

Одной из наиболее востребованных электронных услуг ПФР является подача электронного заявления о назначении пенсии и выборе способа ее доставки.

Как пояснила управляющий региональным отделением ПФР Наталья Мельникова, для того, чтобы пенсионные права гражданина были неукоснительно соблюдены, а пенсия была назначена в оптимальные сроки, очень важна заблаговременная работа по предварительной оценке права на пенсионное обеспечение.

Чтобы повысить эффективность проведения заблаговременной работы в отношении работающих граждан, с 2014 года органами ПФР ведется работа по электронному информационному взаимодействию с работодателями. Основной задачей такого взаимодействия является предоставление работодателями электронных образов документов о пенсионных правах работников. Это позволяет органам ПФР своевременно устанавливать пенсии, а гражданам не тратить время на посещение клиентских служб ПФР и отвлекаться от выполнения своих трудовых функций.

В рамках заключенного соглашения работодатель представляет в Пенсионный фонд список граждан, которые в текущем году собираются уходить на пенсию, а также пакет документов, необходимых для проведения предварительной работы, на каждого будущего пенсионера. Пенсионный фонд проводит оценку документов, при необходимости направляет запросы в архивы или на предприятия для уточнения той или иной информации, чтобы учесть пенсионные права граждан в полном объеме. Если же сведения достоверны, то гражданину с его согласия страховая пенсия по старости может быть установлена по данным его индивидуального лицевого счета.

В региональном отделении отметили, что наиболее крупными социально-ответственными работодателями, подключившимися к информационному взаимодействию с ПФР, являются: ОАО Псковский электромашиностроительный завод, МП Пскова «Горводоканал», МП Пскова Псковские теплосети, ОАО «Псковэнергоагент», ОАО «Псковский хлебокомбинат», МП Великих Лук «Горводоканал», ООО Велмашсервис, Опочецкое райпо, ГБУЗ ПО «Опочецкая межрайонная больница», МБОУ «Центр образования Опочецкого района», Невельское райпо, ГБУЗ ПО «Невельская межрайонная больница», Порховское райпо, ЛПУ «Санаторий «Хилово», АО «Уклад», ЗАО «Славянка», ЗАО «Порховский маслосырзавод», Великолукская сельскохозяйственная академия, Великолукская академия физической культуры, завод «Силовые машины», Великолукский лесотехнический колледж.

«В то же время не все работодатели понимают важность электронного информационного взаимодействия. Из 4 тысяч 776 организаций, заключивших соглашения с Пенсионным фондом многие на деле не поддерживают взаимодействие. Из-за этого проведение заблаговременной работы по оценке пенсионных прав граждан и как следствие, предоставление государственных услуг в электронном виде сильно усложняется», - сообщили в ПФР.

Отделение ПФР по Псковской области обращает внимание работодателей, что их социальная ответственность заключается не только в достойных белых зарплатах и своевременных отчислениях в Пенсионный фонд, но и в оказании содействия по подготовке людей к выходу на пенсию.

По всем вопросам специалисты регионального Отделения Пенсионного фонда готовы проконсультировать граждан по единому телефону «Горячей линии» ОПФР: 8-800-775-7950, а также в группе Вконтакте.