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За убийство мужа любовницы и избиение монтировкой сожителя сестры перед судом предстанет опочанин

Опочецкий межрайонный следственный отдел следственного управления СК России по Псковской области завершил расследование уголовного дела в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступлений по пункту «з» части 2 статьи 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия), части 1 статьи 105 (убийство) и части 3 статьи 30, пункта «а» части 2 статьи 105 (покушение на убийство двух лиц) УК РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

По версии следствия, 13 ноября 2017 года обвиняемый, кинув камень в окно одной из квартир в Опочке, спровоцировал конфликт с супругом женщины, с которой состоял в интимной связи. Выйдя на улицу вместе с другом, последние двое получили множественные ножевые ранения в грудь и шею, в результате которых глава семейства скончался на месте преступления. В этот момент обвиняемого задержали прибывшие по сообщению о назревающем конфликте полицейские.

Кроме того, в ходе расследования установлена причастность обвиняемого к избиению монтировкой 30 октября 2017 года сожителя сестры, которому причинены телесные повреждения в виде перелома носа и ребер.

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

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