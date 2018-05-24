За несвоевременную выплату денег на командировочные расходы инспекция труда наказала Псковавтодор

19:51, 24 мая 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области» за несоблюдение трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе внеплановой проверки по жалобе работника установлено, что ему несвоевременно выплачены деньги на командировочные расходы.

Госинспектор труда наложил штраф в отношении работодателя.