За несвоевременную выплату денег на командировочные расходы инспекция труда наказала Псковавтодор
Государственная инспекция труда в Псковской области привлекла к административной ответственности ГБУ «Управление автомобильных дорог Псковской области» за несоблюдение трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе внеплановой проверки по жалобе работника установлено, что ему несвоевременно выплачены деньги на командировочные расходы.
Госинспектор труда наложил штраф в отношении работодателя.