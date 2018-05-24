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Великолучанин Руслан Шамилов одерживает пятую победу в профессионалах ММА

Победой завершился для великолучанина Руслана Шамилова очередной бой в серии смешанных единоборств международного турнира M-1 Challenge 92, который проходил 24 мая в Санкт-Петербурге, передает корреспондент Псковского агентства информации.

В поединке программы преандеркард в среднем весе 22-летний великолучанин Руслан Шамилов бился против тайбоксера, представителя московского клуба «Варяг» Дениса Тюлюлина.

В первом раунде соперники даже не пытались войти в партер - раунд прошел на встречных ударах. Дважды у Руслана Шамилова вылетала защитная капа. В то время как Денис Тюлюлин завершил раунд с рассечением.

Второй раунд также прошел на ногах. Денис Тюлюлин стал немного уставать в середине второго раунда, однако его контрвыпады не стали от этого менее опасными, и он продолжал стоять на ногах. В концовке второго раунда Денис Тюлюлин допустил удар в пах Руслану Шамилову и бой был прерван. После небольшого перерыва бой возобновился, но скорости поединка немного упали. Соперники решили отложить разбирательства до третьего раунда.

Денис Тюлюлин начал третью пятиминутку в атаке. И вновь Руслан Шамилов выронил капу, после чего великолучанин решил завалить противника на ринг, но тайбоксер вырвался из его объятий.

Следующий эпизод остался за москвичом – Руслан Шамлов потерял равновесие и упал на ринг, но смог быстро встать.

В середине раунда Руслан Шамилов смог заломать Дениса Тюлюлина со спины. Больше 30 секунд они провели в стойке, но выполнить болевой прием великолучанин не смог.

Последняя минута поединка прошла в размене ударами. Великолучанину удалось вновь завалить оппонента в партер, но до нокаута дело не дошло.

После длительного совещания судьи приняли сложное для себя решение: победа Руслана Шамилова по очкам. Тем самым в серии M-1 у Руслана Шамилова 5 побед в 5 встречах.

Тренер бойца Андрей Ткаченко прокомментировал итоги поединка: «Теперь все в порядке, никаких серьезных травм нет, только легкие ушибы и хорошее настроение. Плохое случилось до поединка: была получена серьезная травма правой руки, поэтому нам не хватило связок и комбинаций под эту руку. В целом Руслан выполнил установки на бой, кроме того, что Дениса Тюлюлина, как представителя тайского бокса, надо было больше подвязать. Но и Денис молодец, сражался до последнего, что и было нам нужно. Чтобы противостоять ему и обстоятельствам, тактику боя нам пришлось перестраивать по ходу. Такие схватки дают пищу к размышлению. Но в концовке наше преимущество стало все же очевидно».

Сам Руслан Шамилов приоткрыл тайну, что поединок мог и вовсе не состояться: «Мы рисковали, но делали это и для наших болельщиков. Но бой мог не состояться - подобное решение всерьез рассматривалось нами. Думаю, все могло пройти более убедительно, если бы была впорядке правая рука. Спасибо всем кто за меня болел».

Комментируя то, что в последних поединках ему достаются представители муай-тая Руслан Шамилов отметил, что готов к выходу на ринг с представителем любой школы.

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