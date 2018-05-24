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Общество

Три псковские компании по решению суда заплатят штраф в двукратном размере за неуплату предыдущих штрафов

Мировой суд вынес постановления о назначении наказания в отношении работодателей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы, наложенные псковской инспекцией труда за нарушения трудового законодательства.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области, такие нарушения были выявлены в ООО «Гарант-Стройсервис», МУП «Коммунсервис», МКУ «Специализированная служба».

Отмечается, что указанные работодатели признаны виновными в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.

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