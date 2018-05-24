Три псковские компании по решению суда заплатят штраф в двукратном размере за неуплату предыдущих штрафов
Мировой суд вынес постановления о назначении наказания в отношении работодателей, которые не уплатили в установленный срок административные штрафы, наложенные псковской инспекцией труда за нарушения трудового законодательства.
Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Государственной инспекции труда в Псковской области, такие нарушения были выявлены в ООО «Гарант-Стройсервис», МУП «Коммунсервис», МКУ «Специализированная служба».
Отмечается, что указанные работодатели признаны виновными в совершении правонарушения по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ, что влечет наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа.