Петербургский композитный кластер разработает «дорожную карту» по развитию отрасли в Псковской области

20:29, 24 мая 2018, ПАИ

Ассоциация «Композитный кластер Санкт-Петербурга» разработает «дорожную карту» по развитию композитной отрасли Псковской области, а также определит пилотные проекты и первоочередные задачи по работе в этой сфере. Такие пункты плана вошли в соглашение о сотрудничестве, которое подписали 24 мая в рамках Петербургского экономического форума врио губернатора региона Михаил Ведерников и исполнительный директор ассоциации Вадим Зазимко. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Также среди основных направлений взаимодействия — наращивание кадрового потенциала региона, развитие системы профессиональной подготовки и повышения квалификации научных, инженерно-технических и управленческих кадров для обеспечения высокотехнологичных рабочих мест на предприятиях.

Михаил Ведерников отметил, что подготовка высококвалифицированных специалистов — важнейший приоритет, который поддержит главные точки роста Псковской области. «У композитного кластера Санкт-Петербурга есть достаточно успешный опыт работы в этом направлении, и мы надеемся на эффективное сотрудничество», — сказал врио губернатора.

Со своей стороны Вадим Зазимко добавил, что ассоциация также занимается вопросами кооперации, налаживанием взаимоотношений между предприятиями и развитием композитной отрасли. «Псковский регион очень перспективный в плане организации такого рода сотрудничества. Это может быть очень широкий спектр, и, учитывая соседство регионов, мы можем наладить очень эффективное взаимодействие по всем областям. У нас есть большие научные заделы, существуют центры компетенций в разных отраслях. Совместно мы найдем пути развития композитной отрасли в регионе», — сказал он.

В свою очередь врио губернатора напомнил, что в Псковской области уже пятый год успешно работает предприятие, специализирующееся на выпуске изделий из композитных материалов — ООО «Поликомпозит». «Мы рассчитываем, что благодаря этому соглашению у нас продолжат появляться новые современные производства», — добавил Михаил Ведерников.