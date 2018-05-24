За несвоевременную выплату зарплаты инспекция труда наказала плюсское предприятие

20:54, 24 мая 2018, ПАИ

Государственная инспекция труда в Псковской области с участием прокуратуры Плюсского района привлекла к административной ответственности МУП «Сервис» за несоблюдение трудового законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе внеплановой проверки по жалобе работников установлено, что им несвоевременно выплатили зарплату. Руководитель МУП пояснил проверяющим, что причиной нарушения сроков выплаты зарплаты стало тяжелое финансовое положение предприятия.

Госинспектор труда наложил штраф в отношении работодателя.