Противопожарный рейд прошёл в псковском селе Середка

23:05, 24 мая 2018, ПАИ

24 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в рамках проведения профилактической операции «Антипал» в целях профилактики палов травы и разведения костров в населенных пунктах провели профилактический рейд в селе Середка Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проводились беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, разведения костров на полях. Также особое внимание уделялось уборке территории от сухой травы, мусора и других горючих отходов, граничащих с лесными массивами.

Кроме того, проведено 20 бесед с населением, распространено 30 листовок профилактического характера. Гражданам вручено два предостережения о недопущении нарушений правил противопожарного режима в части, касающейся уборки земельных участков.