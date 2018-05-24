0
22:25
Конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет в краеведческой библиотеке города 25 мая
20:09
Мастер-классы провели волонтеры детского фонда для двух красногородских школ-интернатов
18:11
На пяти пешеходных переходах в Псковском районе появится освещение
17:34
Псковская область будет сотрудничать с холдингом «Швабе»
17:09
Конкурсантки «Миссис Псков-2018» приняли участие в семейной фотосессии
16:27
Музыкант с Фарерских островов выложил первое видео из тура по Псковской области (ВИДЕО)
16:14
Перевозчик: ПАИ-live с Андреем Семеновым и Сергеем Михайловым (ВИДЕО)
Еще новости
Общество

Противопожарный рейд прошёл в псковском селе Середка

24 мая сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Псковскому и Гдовскому районам в рамках проведения профилактической операции «Антипал» в целях профилактики палов травы и разведения костров в населенных пунктах провели профилактический рейд в селе Середка Псковского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В ходе рейда проводились беседы с населением о недопущении разведения костров, сжигания сухой травянистой растительности, разведения костров на полях. Также особое внимание уделялось уборке территории от сухой травы, мусора и других горючих отходов, граничащих с лесными массивами.

Кроме того, проведено 20 бесед с населением, распространено 30 листовок профилактического характера. Гражданам вручено два предостережения о недопущении нарушений правил противопожарного режима в части, касающейся уборки земельных участков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет в краеведческой библиотеке города 25 мая
24 мая 2018
Конференция, посвящённая 1115-летию со дня первого упоминания Пскова, пройдет в краеведческой библиотеке города 25 мая
Мастер-классы провели волонтеры детского фонда для двух красногородских школ-интернатов
24 мая 2018
Мастер-классы провели волонтеры детского фонда для двух красногородских школ-интернатов
На пяти пешеходных переходах в Псковском районе появится освещение
24 мая 2018
На пяти пешеходных переходах в Псковском районе появится освещение
Псковская область будет сотрудничать с холдингом «Швабе»
24 мая 2018
Псковская область будет сотрудничать с холдингом «Швабе»
Конкурсантки «Миссис Псков-2018» приняли участие в семейной фотосессии
24 мая 2018
Конкурсантки «Миссис Псков-2018» приняли участие в семейной фотосессии 1
Музыкант с Фарерских островов выложил первое видео из тура по Псковской области (ВИДЕО)
24 мая 2018
Музыкант с Фарерских островов выложил первое видео из тура по Псковской области (ВИДЕО)
Перевозчик: ПАИ-live с Андреем Семеновым и Сергеем Михайловым (ВИДЕО)
24 мая 2018
Перевозчик: ПАИ-live с Андреем Семеновым и Сергеем Михайловым (ВИДЕО)
На YouTube появился клип Арбениной по мотивам трагедии с подростками в Псковской области (ВИДЕО)
24 мая 2018
На YouTube появился клип Арбениной по мотивам трагедии с подростками в Псковской области (ВИДЕО) 2

Идет загрузка...