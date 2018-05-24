Виктор Остренко поздравил псковских библиотекарей с приближающимся профессиональным праздником

21:19, 24 мая 2018, ПАИ

В преддверии общероссийского дня библиотек, который ежегодно отмечается 27 мая, в Псковской областной универсальной научной библиотеке прошёл IV съезд библиотекарей Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

С приветствием от лица депутатского корпуса регионального парламента к сотрудникам библиотек обратился вице-спикер областного Собрания Виктор Остренко.

«Сохранение культурного наследия через общение с печатным словом, обеспечение получения достоверной информации, формирование условий для генерирования новых знаний, надежный навигатор в современном мире информации — это всё ваша незаменимая роль в обществе», - сказал парламентарий и пожелал библиотекарям успехов в профессиональной деятельности, личных достижений и благополучия.

С профессиональным праздником псковских библиотекарей также поздравил заместитель председателя Государственного комитета Псковской области по культуре Владимир Куприн.

В ходе мероприятия состоялась торжественная церемония вручения почётных дипломов «За преданность профессии», а также подведение итогов областного профессионального конкурса «Библиотека года».