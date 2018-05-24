Почти семь тысяч пачек сигарет не пропустили таможенники в Псковскую область

21:35, 24 мая 2018, ПАИ

На таможенном посту МАПП Убылинка Псковской таможни в Пыталовском районе за двое суток пресечено три попытки незаконного перемещения с таможенной территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сопредельную территорию незадекларированного товара (пачки сигарет).

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, гражданин Белоруссии в автомобиле Opel Sintra сокрыл от таможенного контроля 6 тысяч 833 пачки сигарет. Так, 152 килограмма табачной продукции гражданин Белоруссии разместил в различных технологических полостях автомобиля и в полостях, специально изготовленных путем изменения заводской конструкции автомобиля. Такая крупная партия сокрытого от таможенного контроля товара была обнаружена в результате применения инспекционно-досмотрового комплекса.

Кроме того, гражданин РФ в автомобиле Hyundai Solaris перемещал незадекларированные и не предъявленные таможенному контролю 50 пачек сигарет. С помощью инспекционно-досмотрового комплекса эти сигареты были обнаружены в багажном отделении транспортного средства.

Помимо этого сотрудники таможни задержали гражданина Латвии, который на своем автомобиле Mercedes ML270 перемещал 20 пачек сигарет. Товар, как и в предыдущих случаях, был не задекларирован и не предъявлен таможенному контролю.

Граждане при устном опросе заявляли сотрудникам таможенного органа об отсутствии товаров, подлежащих декларированию, а также об отсутствии сокрытых от таможенного контроля товаров.

По этим фактам в отношении граждан, нарушивших таможенное законодательство, возбуждены дела об административных правонарушениях. Сигареты изъяты и помещены на ответственное хранение.